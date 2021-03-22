موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في الجولة الخامسة بدور المجموعات





يحل فريق الأهلي، ضيفا ثقيلا على حساب المريخ السوداني، يوم 3 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.





وستقام المباراة بين الأهلي والمريخ في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





ويحل الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي المريخ في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويتصدر فريق سيمبا التنزاني المجموعة برصيد 10 نقاط.



