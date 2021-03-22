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إسرائيل تعلن عن إغلاق عام في الضفة الغربية وقطاع غزة

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:21 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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فرضت إسرائيل، إغلاقًا عامًا على منطقة "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) والمعابر مع قطاع غزة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، تزامنا مع انتخابات الكنيست.

 

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيجري فرض إغلاق عام على منطقة يهودا والسامرة، وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة في يوم الانتخابات في إسرائيل في 23/03/2021، وذلك وفق تقييم الوضع الأمني وساعات عمل المعابر".

 

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "كما سيفرض إغلاق على منطقة يهودا والسامرة وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال عيد الفصح اليهودي من يوم الجمعة 26/03/2021 (أي من منتصف الليلة بين يومي الخميس والجمعة) وحتى منتصف يوم السبت 03/04/2021".

 

وأوضح أنه خلال الإغلاق سيسمح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية، بعد الحصول على موافقة.

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فيروس كورونا الضفة الغربية اغلاق عام إسرائيل

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