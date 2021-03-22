دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

تترقب جماهير وعشاق برشلونة وريال مدريد، حسم موقف النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي بروسيا دورتموند الألماني في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





موقف إيرلينج هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد





وذكرت صحيفة " ماركا " الإسبانية، أن مسؤولي بروسيا دورتموند الألماني، أبلغوا إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، بأن النجم النرويجي إيرلينج هالاند يريد الإنتقال إليهم في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





وأوضحت الصحيفة أن مينو رايولا وكيل أعمال إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، يعمل على جلب موكله إلى ريال مدريد في الفترة المقبلة من الانتقالات.





الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت زعمت رغبة مسؤولي بروسيا دورتموند الألماني، في الحصول على مبلغ 150 مليون يورو للتخلي إيرلينج هالاند في الصيف المقبل.



