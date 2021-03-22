Advertisements

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:00 ص
هالاند
هالاند
علي خلاف
Advertisements
تترقب جماهير وعشاق برشلونة وريال مدريد، حسم موقف النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي بروسيا دورتموند الألماني في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

موقف إيرلينج هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

وذكرت صحيفة " ماركا " الإسبانية، أن مسؤولي بروسيا دورتموند الألماني، أبلغوا إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، بأن النجم النرويجي إيرلينج هالاند يريد الإنتقال إليهم في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة أن مينو رايولا وكيل أعمال إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، يعمل على جلب موكله إلى ريال مدريد في الفترة المقبلة من الانتقالات.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت زعمت رغبة مسؤولي بروسيا دورتموند الألماني، في الحصول على مبلغ 150 مليون يورو للتخلي إيرلينج هالاند في الصيف المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هالااند رياضة دورتموند اخبار الرياضة

أخبار تهمك

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

منذ أقل من ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل الشحات وكهربا

منذ حوالي 4 ساعات

مدافع الأهلي السابق: أميل للزمالك أكثر من الأحمر وأعاني بعد اعتزالي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 22 ساعة

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 21 ساعة

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ حوالي 16 ساعة

الديلي ميل: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر من أجمل 50 مبني في العالم

منذ حوالي 11 ساعة

"المواجهة حتمية".. تصريح مهم لـ هاني رسلان عن أزمة سد النهضة

منذ ساعتين

رئيس قناة الأهلى يهاجم أحمد الطيب

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

08:41 م

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

09:00 ص

"المواجهة حتمية".. تصريح مهم لـ هاني رسلان عن أزمة سد النهضة

07:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها