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الزمالك يتحرك لتمديد عقد نجمه خوفا من الأهلي

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:00 ص
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
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يبحث مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز تمديد عقد أحمد السيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، في الفترة المقبلة.

تمديد عقد أحمد السيد زيزو مع الزمالك

وكثف مسؤولو الزمالك في الفترة الأخيرة، المفاوضات مع أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

وفتح مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، ملف تجديد التعاقد مع أحمد سيد زيزو، جناح الفريق خوفا من من توقيعه لصالح الأهلي.

ووعد مسؤولو الزمالك، زيزو برفع عقده للفئة الأولى التى تصل إلى 8 ملايين جنيه فى الموسم، ولكن جناح الفارس الأبيض طلب من مسؤولي القلعة البيضاء طلب منهم التفاوض مع والده.

وينتظر مسؤولو الزمالك رد أحمد السيد زيزو على عرضهم لتمديد عقده مع القلعة البيضاء، وحال رفضه سيكون القرار ببيعه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة، لتحقيق الاستفادة المادية منه.

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زيزو الزمالك الاهلي

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