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الزمالك يتحرك لتمديد عقد نجمه خوفا من الأهلي
الإثنين 22/مارس/2021 - 09:00 ص
علي خلاف
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يبحث مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز تمديد عقد أحمد السيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، في الفترة المقبلة.
تمديد عقد أحمد السيد زيزو مع الزمالك
وكثف مسؤولو الزمالك في الفترة الأخيرة، المفاوضات مع أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.
وفتح مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، ملف تجديد التعاقد مع أحمد سيد زيزو، جناح الفريق خوفا من من توقيعه لصالح الأهلي.
ووعد مسؤولو الزمالك، زيزو برفع عقده للفئة الأولى التى تصل إلى 8 ملايين جنيه فى الموسم، ولكن جناح الفارس الأبيض طلب من مسؤولي القلعة البيضاء طلب منهم التفاوض مع والده.
وينتظر مسؤولو الزمالك رد أحمد السيد زيزو على عرضهم لتمديد عقده مع القلعة البيضاء، وحال رفضه سيكون القرار ببيعه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة، لتحقيق الاستفادة المادية منه.
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