اليوم.. سالي سعيد تستضيف ابنة الفنانة رجاء الجداوي في حالة جديدة على ٩٠٩٠







تستضيف الإعلامية والفنانة سالي سعيد اليوم في برنامجها "حالة جديدة" الذي تقدمه مع الإعلامية هند جاد، أميرة مختار إبنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي للحديث عن والدتها وعلاقتها بها، ويُذاع اللقاء عبر محطة راديو ٩٠٩٠، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا.



وفي سياق آخر، انتهت سالي سعيد مؤخرًا من تصوير مسلسل "360 ساعة لايف شو" وهو مسلسل يدور في كواليس عالم التريندات والسوشيال ميديا، وهو من تأليف واخراج : محمود جمال حديني، بطولة حاتم صلاح، محمد جبر، وليدعبد الغني، محمد خليفة، بيريهان هاني، عاصم رمضان، نور سليمان، هبة الكومي، محمود عبد العزيز.



والجدير بالذكر أن سالي سعيد يعرض لها حاليًا مسرحية "سالب واحد"، وهي من اخراج عبد الله صابر، وحصلت على المركز الأول في عروض معهد فنون مسرحية الذي تدرس فيه حاليًا.