Advertisements

اليوم.. سالي سعيد تستضيف ابنة الفنانة رجاء الجداوي في حالة جديدة على ٩٠٩٠

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements



تستضيف الإعلامية والفنانة سالي سعيد اليوم في برنامجها "حالة جديدة" الذي تقدمه مع الإعلامية هند جاد، أميرة مختار إبنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي للحديث عن والدتها وعلاقتها بها، ويُذاع اللقاء عبر محطة راديو ٩٠٩٠، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وفي سياق آخر، انتهت سالي سعيد مؤخرًا من تصوير مسلسل "360 ساعة لايف شو" وهو مسلسل يدور في كواليس عالم التريندات والسوشيال ميديا، وهو من تأليف واخراج : محمود جمال حديني، بطولة حاتم صلاح، محمد جبر، وليدعبد الغني، محمد خليفة، بيريهان هاني، عاصم رمضان، نور سليمان، هبة الكومي، محمود عبد العزيز.

والجدير بالذكر أن سالي سعيد يعرض لها حاليًا مسرحية "سالب واحد"، وهي من اخراج عبد الله صابر، وحصلت على المركز الأول في عروض معهد فنون مسرحية الذي تدرس فيه حاليًا.
اليوم.. سالي سعيد تستضيف ابنة الفنانة رجاء الجداوي في حالة جديدة على ٩٠٩٠
اليوم.. سالي سعيد تستضيف ابنة الفنانة رجاء الجداوي في حالة جديدة على ٩٠٩٠
اليوم.. سالي سعيد تستضيف ابنة الفنانة رجاء الجداوي في حالة جديدة على ٩٠٩٠

أخبار تهمك

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 21 ساعة

الديلي ميل: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر من أجمل 50 مبني في العالم

منذ حوالي 11 ساعة

مدافع الأهلي السابق: أميل للزمالك أكثر من الأحمر وأعاني بعد اعتزالي

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ حوالي 16 ساعة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

منذ أقل من ساعة

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل الشحات وكهربا

منذ حوالي 4 ساعات

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ ثلث ساعة

"المواجهة حتمية".. تصريح مهم لـ هاني رسلان عن أزمة سد النهضة

منذ ساعتين

رئيس قناة الأهلى يهاجم أحمد الطيب

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 22 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

09:30 ص

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

08:41 م

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

09:00 ص

"المواجهة حتمية".. تصريح مهم لـ هاني رسلان عن أزمة سد النهضة

07:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها