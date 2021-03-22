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تعرف على حالة الطقس اليوم الاثنين بمحافظة الدقهلية.. ودرجات الحرارة المتوقعة

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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يخيم اليوم الاثنين طقس غائم بدرجة حرارة متوسطة 27 درجة مأوية علي ارجاء محافظة الدقهلية، حيث سجلت العظمي 32 والصغري 19، وتصل نسبة الرطوبة الي 27%، باتجاه رياح شرقية.


وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا.

وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، بارد ليلًا.


كما توقعت أن يسود طقس حار نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، بارد ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء نهارًا بارد ليلًا.

وتوقعت أيضًا أن يسود طقس حار شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارًا، بارد ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم..

درجة الحرارة الكبرى القاهرة: 34

درجة الحرارة الصغرى القاهرة: 22

درجة الحرارة الكبرى الإسكندرية: 29

درجة الحرارة الصغرى الإسكندرية: 20

درجة الحرارة الكبرى طنطا: 34

درجة الحرارة الصغرى طنطا: 22

درجة الحرارة الكبرى مطروح: 33

درجة الحرارة الصغرى مطروح: 20

درجة الحرارة الكبرى سيوة: 32

درجة الحرارة الصغرى سيوة: 22

درجة الحرارة الكبرى بورسعيد: 34

درجة الحرارة الصغرى بورسعيد: 21

درجة الحرارة الكبرى الزقازيق: 34

درجة الحرارة الصغرى الزقازيق: 22

درجة الحرارة الكبرى السويس: 34

درجة الحرارة الصغرى السويس: 22

درجة الحرارة الكبرى كاترين: 30

درجة الحرارة الصغرى كاترين: 19

درجة الحرارة الكبرى شرم الشيخ: 33

درجة الحرارة الصغرى شرم الشيخ: 20

درجة الحرارة الكبرى الفيوم: 36

درجة الحرارة الصغرى الفيوم: 21

درجة الحرارة الكبرى المنيا: 37

درجة الحرارة الصغرى المنيا: 22

درجة الحرارة الكبرى سوهاج: 38

درجة الحرارة الصغرى سوهاج: 21

درجة الحرارة الكبرى الأقصر: 39

درجة الحرارة الصغرى الأقصر: 23

درجة الحرارة الكبرى أسوان: 40

درجة الحرارة الصغرى أسوان: 25

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