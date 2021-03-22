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رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:30 ص
رامز جلال
رامز جلال
ريهام عبد المحسن
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قام ثلاثي الأهلي محمد مجدي أفشة ومحمد هاني ومروان محسن بوضع الرتوش الأخيرة من تصوير برنامج رامز جلال المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك.

وتم تصوير برنامج رامز جلال داخل أحد الملاهي بالمملكة العربية السعودية في الأسابيع الماضية وذلك بعد موافقة إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب على سفر النجوم الثلاثة ومشاركتهم في البرنامج الذي يحمل عنوان (رامز مريض نفسي).

ووافق مسئولو الأهلي على مشاركة الثلاثي في البرنامح لأنه سينعش خزينة القلعة الحمراء وذلك وفقاً للائحة التي تنص على حصول الأهلي على 20% من قيمة الظهور الإعلامي لكل لاعب في الفريق مما دفع الإدارة للموافقة على ذلك من أجل الاستفادة المادية من البرنامج.

وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن مشاركة عدد من نجوم الأهلي والزمالك في برنامج رامز جلال الجديد على رأسهم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك بالإضافة إلى ثلاثي الأهلي محمد مجدي أفشة ومحمد هاني ومروان محسن.

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