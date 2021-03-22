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سعر الدولار اليوم الاثنين 22-3-2021 في البنوك المصرية
الإثنين 22/مارس/2021 - 08:17 ص
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استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الإثنين 22 -3-2021 بالبنوك، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم، وذلك في ظل استقرار العملة الأمريكية مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية.
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
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