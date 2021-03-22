الطالع الفلكى الإثنين 22/3/2021..تَحَمُّل الإجْهَاد!













*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى السّرطان .

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الأخْبِيَة من 21 مارس - 2 أبريل.





اليوم 13 برمهات قبطى ، 22 آذار رُومى ، 9 شعبَان ، ميمُون للغاية ،تحصيل العلم منصوحٌ به اليوم فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: - دى مش عشانى دى عشان واحد صاحبى مِحتاج شويّة مُقوّيات (وماله يابشمهندس).(محمُود ياسين من فيلم سُؤال فى الحُبّ-1975)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الرّبع الثانى

نشعربالحركة والنشاط بعد أن بدأ القمر فى إسترداد هيئته فى السّماء بعد أن كان طفلاً وليداً ضعيفاً طوال الأيام السابقة منذ ولادته ، وقت مُناسب للنموّ والحركة والنشاط والتنفيذ على أرض الواقع لما قمنا بتخطيطه طوال الأسبوع الفائت ،إنه وقت المُقابلات والتليفونات والزيارات وإنهاء الأعمال الثقيلة ، الأسفار والإنتقال من هنا وهناك ، هذا ليس وقتاً للتنسّك أو التأمل ولا الخُمُول أو الكسل تحت أى ظرف ، أرفس الأغطية وغادر فراشك ،إغسل وجهك بماءٍ بارد وشدّ رباط حذائك جيّداً وألقِ بنفسك وَسَط الطريق بحثاً عن لقمة عيْش شريفة.





*(المرّيخ فى الجَوْزَاء يثلث زُحل فى الدّلو - غربيّاً - ترُوبيكال سِيسْتِمْ)

المرّيخ فى الجَوْزَء يقوم باتصال تثليث (كوكبان بينهما 120 درجة) مع زُحل فى الدّلو ، التثليث إتصال قوى ويعنى أن الكوكبيْن يعملان بتحالف مع بعضهما البعض بصورة مُمتازة وهو أكثر قوّة من إتصال التسديس (كوكبان بينهما 60 درجة) يكون هذا التثليث فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الرّابعة و43 دقيقة فجر اليوم بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا؟





نشاطك وطاقتك/المرّيخ له صفة المتانة والصلابة/زحل ويستمر لفترة زمنية طويلة نسبيّاً مع تحمّل للإجهاد ، هذا الإتصال مُفيد فى علاقاتك/الجَوْزَاء لخدمة غيرك ، أو لأداء واجباتك الزوجيّة بمتانة وبتحمّل للإجهاد ،كما أنه مُفيد إن كنت تعمل فى مجال السّمسرة والإعلان ، إن كنت على خلاف مع زوجتك فجاذبيّتك فى إرتفاع وتحمّلك للإستفزاز بهدوء مع هذا الإتصال الميمُون ليبدوالصّلح أقرب مِمّا تتوقّع ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: مشكلة الأقساط أو القروض فى طريقها للحل بمشيئة الله تَعَالى إن قمت بوضع خطّة للسداد والتزمت بها دون تشتّت ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الثور: الحركة بركة، حاول تنشيط إتصالاتك من وقتٍ لآخر فربما كانت الفرصة لعمل إضافى سانحة.





برج الجوزاء: طاقة اللون الوردى تعنى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوّجاً ، أو سهرة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن كنت عازباً ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: إن كنت على وشك الولوج لمياه جديدة فضع إصبع قدمك أولاً لتختبر برودة المياه،هذا أفضل من قفزك فجأة لمكان لاتعرفه لتُصاب بلطشة برد.





برج الأسد: إن لم تتعلم من أخطاء الماضى فعلى الأرجح ستكرر نفس الخطأ و ستبدو سخيفاً أمام نفسك والآخرين، تذكر ذلك عند بدء عمل أو عاطفة جديدة.





برج العذراء: كلامك له مفعول البلسم أو المرهم لمداواة جروح الآخرين، لكن لا تتطفّل أو تتدخل فيما لايعنيك ولا تلعب دور المُرّفّه عن الآخرين.





برج الميزان: شعورك بالنشاط وتمام العافية لايعنى تخفيف ملابسك ،حافظ على صحتك وإلا قضيت الـ 72 ساعة القادمة بين الشاى والأسبرين.





برج العقرب: بإمكانك التخلى عن فكرة فريق العمل مُؤقّتاً والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.





برج القوس: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة و التصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الجدى: عبّرعن إعتراضك بوضع النقاط على الحروف بأسلوب حضارى مهذب ، دون حاجة للصوت المُرتفع ولا للألفاظ الجارحة.





برج الدّلو: المُقابلات المُرتّبة أسريّاً لجمع عريس بعروس قد تكون أكثر نجاحًا من الصّدَفْ ،إن كنت مُتزوّجاً فأدّ واجباتك الزوجيّة واسعِد زوجتك/زَوجِك.





برج الحوت: المواقف الصعبة دائماً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.



