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القومي للمرأة عن حديث الرئيس على تكاليف الزواج: بينور لُمض على موضوعات مهمة (فيديو)

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:57 ص
هدى عبدالرازق
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ثمنت سناء سعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن التكاليف الباهظة للزواج، معلقة: "الرئيس السيسي بينور لُمض على موضوعات هامة".

وأشارت "سناء"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن المغالاة في تكاليف الزواج تعتبر عبء على الأسرة، وهو ما يؤدي إلى ظهور أزمة الغارمات، لافتة إلى أنهم سيعملون على ضرورة التوعية بخطورة تلك التصرفات خلال حملات طرق الأبواب.

وأضافت، "في أمهات عشان تحصل على 10 آلاف جنيه بتدفعهم أكثر من 20 ألف جنيه.. وده عبء كبير".

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