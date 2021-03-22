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حالة الطقس اليوم الاثنين 22-3-2021 في السعودية

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:55 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم  الاثنين الموافق 22-3-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في السعودية
 
توقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية بتقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.
 
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 12-32كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

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