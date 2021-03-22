حالة الطقس اليوم الاثنين 22-3-2021 في الكويت

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 22-3-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في طقس الكويت

قال مركز الأرصاد الكويتي، إن طقس اليوم الإثنين سيكون نهارا مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .





أما ليلًا سيكون مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة، موضحا أن درجة الحرارة العظمى: 31 °ﻡ



