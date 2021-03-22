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حالة الطقس اليوم الاثنين 22-3-2021 في البحرين

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:55 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم  الاثنين الموافق 22-3-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته إدراة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات.

حالة الطقس في البحرين 
 
قالت إدراة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، إن طقس اليوم سيكون معتدلا ولكنه حار نسبيا خلال النهار.

أما الرياح فهي متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقدة ولكنه شمالية شريقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا بعد الظهيرة، وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.


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