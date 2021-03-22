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إنقطاع المياه عن مدنية قوص مساء اليوم لمدة ٨ ساعات

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عن انقطاع لمياه الشرب عن مدينة قوص والقري التي تغذيها محطة مياه قوص السطحية سيتم مساء اليوم الاثنين ايقاف محطة مياه قوص السطحيه من الساعة 10 مساء حتي الساعة السادسة من صباح غدا الثلاثاء وذلك لاجراء اعمال غسيل وتطهير الخزان الارضي للمحطة.

هذا وأهابت الشركة السادة المواطنين قاطني هذه المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمطاعم تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

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