الأهلي يستقر على تمديد عقد هذا النجم لموسمين إضافيين

استقرت لجنة تخطيط الأهلي برئاسة محسن صالح، على تمديد عقد محمد محمود لاعب الفريق لموسمين إضافيين خلال الأيام القليلة المقبلة.





وينتهي عقد اللاعب مع المارد الأحمر بنهاية الموسم القادم صيف 2022.





وحسب مصدر بالأهلي، فإن لجنة التخطيط كانت ترغب في تجديد عقد اللاعب المصاب نهاية الموسم، على الأقل بعد حصوله على نسبة مشاركة، مضيفا أن قرار تعجيل تمديد عقده خلال الأيام القادمة جاء بناء على قرار من محمود الخطيب رئيس النادي.





ولم يشارك محمد محمود مع الأهلي منذ أن انضم للمارد الأحمر في بداية موسم 2018 بسبب إصاباته المتكررة.





ويستأنف الأهلي تدريباته غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها الثالث من أبريل المقبل في خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.