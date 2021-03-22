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الأم المثالية لمحافظة بني سويف: زوجي توفي عندما كانوا أبنائي أجنة وأصبحوا الآن أطباء

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:05 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
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حصلت فاتن الشناوي على لقب الأم المثالية على محافظة بني سويف، لمسابقة وزارة التضامن الإجتماعي للامهات المثاليات لعام 2021، نموذج للكفاح وللصبر.

ورزقت فاتن بولد وبنت وأصبحوا نماذج ناجحة فى المجتمع.

وبدأت كفاحها عندما توفى الزوج "ضابط شرطة"، وفى ذلك الوقت كان ابنها الصغير جنين وأصبحت هى الأم والأب والسند ليهم.

وقررت أن تعمل لتزويد دخل الأسرة وبالفعل أشترت ماكينة لخياطة الملابس، وبعد سنتين من وفاة زوجها واجهت عم الأبناء الذي أراد تكلفة بناء الشقة المقيمين فيها رغم إن البيت يمتلكه الجد.

وبعد 7 سنوات في القضاء تم الحكم على الأم بسداد المبلغ بتقرير خبير المحكمة، لكنها قررت أن تظل وراء حق أولادها للنهاية وبعد مرور 26 سنة في إرهاق نفسى ومادى قدرت الأم الصبورة تحصل على حقها وحق أولادها فى الميراث.

وفي النهاية نجح أولادها فى مسيرتهم التعليمية، وتخرجت البنت الكبيرة من كلية طب وحصلت على امتياز مع مرتبة الشرف، والإبن الصغير تخرج من كلية طب أسنان وبيشتغل فى وزارة الصحة.

وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وكان من أهم الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان» بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

وتأتي أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.


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