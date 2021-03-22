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أحمد السعدني يكشف عن إصابته بأعراض فيروس كورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:08 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف الفنان أحمد السعدني عن ظهور بعض أعراض فيروس كورونا عليه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب أحمد السعدني منشورًا قال فيه :"أعراض برد شديد وتكسير فى الجسم والدكتور قال راحة وعزل كام يوم احتياطي دعواتكوا".


وفي سياق آخر، شارك الفنان أحمد السعدني مؤخرًا في مسلسل "جمجموم وبم بم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إسلام خيري، ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى صقر، كريم يوسف، بطولة محمد عبدالرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، محمد محمود، محمد ثروت.

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