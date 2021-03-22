تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

عبر المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بعدن انتصار فريقه الكاسح على ريال سوسييداد 6-1، حيث وصفه بـ"الهدية الجميلة جداً"مشيراً إلى أن المنافسة ستستمر حتى النهاية على اللقب.









قال كومان في تصريحات عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب ريالي أرينا: "الفريق تحسن كثيراً، لم نخسر منذ فترة طويلة، وهذه هي الطريقة الوحيدة للفوز بـ"الليغا"، رغم أننا ما زلنا خلف أتلتيكو، كما أن الريال فريق قوي للغاية، المنافسة ستستمر على اللقب حتى النهاية".









كما أثنى المدرب الهولندي على الشكل الخططي الجديد الذي يلعب به الفريق، بوجود ثلاثة مدافعين في الخلف، حيث يعتقد أن الفريق استوعبه سريعاً رغم مخاطره.









ورغم سلسلة النتائج الرائعة للبرسا في "الليغا" مؤخراً، إلا أن كومان يتوقع وجود صعوبات في المواجهات المقبلة، حيث أبدى قناعته بأن الفريق سيخسر في يوماً ما.









وقال في هذا الصدد: "تنتظرنا بعض الصعوبات، وأفضل ما يمكننا القيام به الاستمرار بنفس الأداء، والتمتع بالتركيز التام، والضغط بقوة على المنافس".









وواصل البرسا بهذا الانتصار الكاسح تضييق الخناق على المتصدر أتلتيكو مدريد، الذي انتصر 1-0 على ديبورتيفو ألافيس، حيث ظل الفارق بينهما عند 4 نقاط، بعد أن أصبح رصيد البرسا 62 نقطة، يستعيد بها الوصافة من غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي فاز 3-1 على سيلتا فيغو.