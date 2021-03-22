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وزيرا التنمية والأثار يصلان كفر الشيخ لإفتتاح مسار العائلة المقدسة

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:12 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاثار، وذلك لافتتاح أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بحي سهل، بالاضافة الي تفقد كنيسة السيدة العذراء مريم.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء اشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة،واللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إلى أن مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة هو رؤية تنموية لمحطات العائلة المقدسة فى مصر، لرفع كفاءتها وتحويلها إلى محطات هامة على خريطة السياحة العالمية، وذلك لما يحمله من قيم ومعانى إنسانية للتسامح والسلام والتراث، فالرؤية تشمل تطويره وتحسين جودة العمران والطرق المؤدية اليه، لافتًا أن مرحلة التطوير تنقسم الى ثلاث مراحل وهي «التحميل، والنخيل، والأسفلت».

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المنطقة تحتوي على الحديقة العامة، وهي مجموعة من البرجولات الخشبية الدائرية أو المستطيلة، كذا منطقة انتظار حافلات السائحين، ومنطقة المداخل والشوارع الرئيسية، حيث يتم إعادة دهان الأسوار الحديدية والمباني من جديد إلى يمين ويسار الشوارع المؤدية للمنطقة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمسار العائلة المقدسة، حيث تم إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة تلك المنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء بسخا منطقة أثرية وسياحية هامة.

وأضاف، أن زيارة الوفود من كافة المحافظات المصرية أو من الدول مستقبلًا لن تقتصر على زيارة الكنيسة وما تحتويه من قطع أثرية، ومزار دينى، ومسار العائلة المقدسة، بل ستشمل الزيارة متحف كفر الشيخ القومي الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، هدية لأهالي المحافظة بعد انتظار طال 20 عامًا.

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