انتهاء تصوير "نجيب زاهي زركش" لـ يحيى الفخراني في هذا الموعد

يواصل صناع مسلسل "نجيب زاهي زركش" تصوير المشاهد المتبقية لهم، حيث من المقرر الانتهاء من التصوير بعد عشرة أيام، ويُجسد الفنان يحيى الفخراني خلال الأحداث دور محامي ودكتور جامعي لديه أربعة أبناء، ويعاني من جحودهم، ويدخل في صراعات معهم.



مسلسل"نجيب زاهي زركش" بطولة أنوشكا، شيرين، رنا رئيس، نهى عابدين، كريم عفيفي، إسلام ابراهيم، محمد محمود، تميم عبده محمد الصاوي، فتوح أحمد، هالة فاخر، إخراج شادي الفخراني، وتأليف عبد الرحيم كمال.



ويُعد "نجيب زاهي زركش" التعاون الخامس الذى يجمع بين عبد الرحيم كمال ويحيى الفخراني بعد تقديمهم "شيخ العرب همام"، "الخواجة عبد القادر"، "دهشة"، و"ونوس".