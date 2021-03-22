أسعار الدواجن اليوم الاثنين 22-3-2021 في الأسواق

استقرت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 22-3-2021 ، في ظل استقرار حالة العرض والطلب في السوق المحلي وفي الوقت التى قامت فيه وزارة التموين بطرح كميات اضافيىة من الدواجن المجمدة بأسعار مدعومة.





أسعار الدواجن اليوم:





تراوحت الدواجن الحمراء ما بين 27 جنيها إلى 30 جنيها، وتراوح بط مولار تراوح ما بين 13 جنيها إلى 14 جنيها، بينما سجل البط مسكوفي تراوح ما بين 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه





وسجل البط الفرنساوي تراوح ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، فيما تراوح سعر الكتكوت البلدي تراوح ما بين 1.80 جنيه إلى 2 جنيه، وسجل لحم الارانب تراوح ما بين 40 جنيها إلى 42 جنيه، ولحم أمهات ابيض تراوح ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.





سعر كرتونة البيض اليوم :





سجل سعر كرتونة البيض المزارع تتراوح بين 38-40 جنيها للكرتونة، بينما سعر كرتونة البيض للبلدي بين 44-47 جنيها.





تربية الدواجن في مصر





وقال الدكتور محمد الشافعى خبير صناعة الدواجن وعضو الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن صناعة الدواجن يعمل بها ما يقرب من 3 ملايين مواطن بإجمالى استثمارات تصل لـ 90 مليار جنيه، وان مصر تحتاج لمضاعفة الإنتاج إلى مليار طائر حتى 2030 لزيادة نسبة البروتين للمستهلك المصرى ومواجهة الزيادة السكانية المتوقعه.





وأضاف الشافعى خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان " على فضائية القاهرة والناس 2، أن وقف استيراد الدواجن ومجزءاتها ومصنعات الدواجن سوف يعطى فرصة لضخ استثمارات جديدة فى صناعة الدواجن، لدعم المربين وتغيير ثقافة المستهلكين، وتوفير الأعلاف بسعر مناسب، ورفع إنتاجية المزارع من الدواجن، والتوسع فى إنشاء المجازر، خاصة فى القرى والمحافظات البعيدة بالنطاق الريفى وزيادة إنتاج المزارعين من الذرة الصفراء.







