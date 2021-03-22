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هجو حاد من محلل سياسي على جماعة الإخوان الإرهابية

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:19 ص
الإخوان المسلمين
الإخوان المسلمين
وكالات
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علق المحلل السياسي السعودي سامي المرشد، على القرارت التركية الأخيرة بشأن تنظيم الإخوان الإرهابي، قائلًا: "نهاية الخونة على مر التاريخ".

 

وكتب سامي المرشد تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر، قال فيها إن: "الإخوان بشخصياتهم وقنوات إعلامهم في تركيا يتلقون تعليمات واضحة من الجهات الرسمية التركية التي تستضيفهم بالتوقف عن مهاجمة مصر وانتقاد سياستها".

 

وأضاف المرشد: "هذا كذلك يشمل توقفهم عن توجيه الاتهامات الباطلة والانتقادات للسعودية ودول الخليج".

 

وتابع: "هذه نهاية كل الخونة على مر التاريخ"

 

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هجوم حاد جماعة الإخوان تركيا الاخوان الإرهابية

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