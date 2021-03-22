هجو حاد من محلل سياسي على جماعة الإخوان الإرهابية

علق المحلل السياسي السعودي سامي المرشد، على القرارت التركية الأخيرة بشأن تنظيم الإخوان الإرهابي، قائلًا: "نهاية الخونة على مر التاريخ".

وكتب سامي المرشد تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر، قال فيها إن: "الإخوان بشخصياتهم وقنوات إعلامهم في تركيا يتلقون تعليمات واضحة من الجهات الرسمية التركية التي تستضيفهم بالتوقف عن مهاجمة مصر وانتقاد سياستها".

وأضاف المرشد: "هذا كذلك يشمل توقفهم عن توجيه الاتهامات الباطلة والانتقادات للسعودية ودول الخليج".

وتابع: "هذه نهاية كل الخونة على مر التاريخ"