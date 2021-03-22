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هجو حاد من محلل سياسي على جماعة الإخوان الإرهابية
الإثنين 22/مارس/2021 - 10:19 ص
وكالات
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علق المحلل السياسي السعودي سامي المرشد، على القرارت التركية الأخيرة بشأن تنظيم الإخوان الإرهابي، قائلًا: "نهاية الخونة على مر التاريخ".
وكتب سامي المرشد تغريدة على حسابه بموقع
التدوين المصغر تويتر، قال فيها إن: "الإخوان بشخصياتهم وقنوات إعلامهم في تركيا
يتلقون تعليمات واضحة من الجهات الرسمية التركية التي تستضيفهم بالتوقف عن مهاجمة مصر
وانتقاد سياستها".
وأضاف المرشد: "هذا كذلك يشمل توقفهم
عن توجيه الاتهامات الباطلة والانتقادات للسعودية ودول الخليج".
وتابع: "هذه نهاية كل الخونة على مر
التاريخ"
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