حمادة بركات ينضم لقائمة أبطال مسلسل "فارس بلا جواز"

أعلن الفنان حمادة بركات عن مشاركته في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "فارس بلا جواز"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر حمادة بركات صورة جديدة له، وعلق عليها قائلاً :"صباح العشم في الله، أول يوم تصوير مسلسل فارس بلا جواز".



مسلسل"فارس بلا جواز"، وهو بطولة مصطفي قمر، صلاح عبدالله، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، راندا عبد السلام، محمد ثروت، سليمان عيد، محمد طعيمة، مصطفى حمزة، سامي مغاوري، ندى موسى، فاطمة عادل، وهو من إنتاج شركة وان تياترو فيلم، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.



وفي سياق آخر، شارك حمادة بركات مؤخرًا في مسلسل"قوت القلوب"، وهو بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، خالد زكي، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، كارولين عزمي، ليلى عز العرب، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج شركة سنرجي.