الأم المثالية لمحافظة الشرقية: زوجي توفي من 21 سنة وأهتميت بأبنائي حتي أصبحوا في أعلي المناصب





حصلت سمية عمر علي على لقب الأم المثالية على محافظة الشرقية، لمسابقة وزارة التضامن الإجتماعي للامهات المثاليات لعام 2021، نموذج للست المصرية الأصيلة.



أكدت الأم المثالية صاحبة العقد الخامس من عمرها، والحاصلة على ليسانس دراسات إنسانية، والتي تعمل موظفة شئون إدارية بمجلس المدينة، علي أن زوجها توفي منذ 21 سنة بعد إصابته بفشل كلوي تاركا لها ولد ٦ سنوات وبنت سنتين ونص.



وتابعت: أنها تعرضت لصعوبات كثيرة على مدار حياتها من بعد وفاة زوجها كان أولهم إصابتها بجلطة أدت علي عدم قدرتها على الحركة ولا النطق، بالإضافة إلي عدم أخذها ميراث أبناءها.



وواصلت: بدأت أبحث عن مصدر رزق لتربية أولادي، وبالفعل اشتغلت في صناعة المنسوجات والملابس وبيع الأدوات المنزلية، بالإضافة إلي عملي باليومية في الوحدة المحلية التابعة لبلدي لتوفير مصدر رزق لعيش حياة كريمة.



وأوضحت أنها نجحت في إنها تعليم وتربية أولادها، وانعكس كفاحها على أولادها، فتخرجت الأبنة من كلية تمريض ثم الكلية الحربية وتعمل الآن في إحدى مستشفيات القوات المسلحة وتزوجت، بينما تخرج الإبن الثاني من كلية الحقوق ثم التحق بأكاديمية الشرطة.



ولم ينتهي عطاء سمية عند أولادها فقط، بل برغم كل الصعوبات اللي واجهتها في حياتها لم تبخل بمجهودها على مجتمعها وشاركت في العمل الأهلي من خلال مبادرات لإيواء المشردين، بالأضافة إلي مشاركتها في محو أمية أهالي قريتها والقرى المجاورة لها.



"سمية زي ما كانت أم عظيمة ومواطنة إيجابية صالحة"، فكانت أخت حنونة وقفت بجانب اختها القعيدة وأستمرت في رعايتها طول عمرها.



وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وكان من أهم الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان» بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.



وتأتي أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.





