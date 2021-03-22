Advertisements

حملات مرورية لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:37 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.


كما انتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

و شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 15 ساعة

"المواجهة حتمية".. تصريح مهم لـ هاني رسلان عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ حوالي 17 ساعة

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

منذ ساعة و 16 دقيقة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل الشحات وكهربا

منذ حوالي 6 ساعات

سقوط مئذنة مسجد وأسوار منازل بسبب شدة العاصفة الترابية بالبحيرة (صور)

منذ 36 دقيقة

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس قناة الأهلى يهاجم أحمد الطيب

منذ حوالي 4 ساعات

مدافع الأهلي السابق: أميل للزمالك أكثر من الأحمر وأعاني بعد اعتزالي

منذ حوالي 11 ساعة

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الديلي ميل: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر من أجمل 50 مبني في العالم

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يستقر على تمديد عقد هذا النجم لموسمين إضافيين

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

حملات مرورية مكبرة لرصدالمخالفات بشتى أنواعها في القاهرة والجيزة

"المرور" تعزز من تواجدها بالشارع لمنع تكرار الحوادث ورصد المخالفات

تعزيزات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة لتسهيل حركة المرور

لتسهيل الحركة.. انتشار رجال "مرور القاهرة" بالشوارع والميادين

ازدحام مروري وتباطؤ في حركة السيارات بشارعي فيصل والهرم

حملات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة لرصد المخالفين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

10:07 ص

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

09:00 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

08:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها