Advertisements

"الضرائب" تتيح خاصية جديدة للتسجيل على منظومة الإقرارت الإلكترونية

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:37 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

قال " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين للتسجيل على منظومة الإقرارت الضريبية الإلكترونية، فقد تم توفير خاصية إرسال كود تفعيل التسجيل للحساب الخاص بالممول علي كل من البريد الإلكتروني والتليفون المحمول الخاص بالممول وذلك اعتباراً من 17 مارس الجارى،  وذلك عند قيام الممول بتسجيل نفسه لأول مرة على منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية حيث يقوم الممول بإدخال البريد الإلكتروني ورقم التليفون المحمول الخاص به، ثم تقوم المنظومة بإرسال كود تفعيل التسجيل على رقم التليفون المحمول المسجل بالإضافة إلي إرسال هذا الكود علي بريده الإلكتروني لاستكمال عملية التسجيل.

 وأشار " عبد القادر "  إلى أنه فى السابق كان يتم إرسال كود تفعيل التسجيل فقط على البريد الإلكتروني الخاص بالممول، والمسجل أثناء إنشاء الممول لحسابه علي منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة ، لافتًا إلى عدم حاجة الممولين المسجلين بالفعل علي المنظومة إلي طلب تحديث بياناتهم المسجلة مسبقًا.

و أكد " عبدالقادر " علي أهمية عنوان البريد الإلكتروني المسجل علي الحساب الخاص بالممول علي منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة، حيث يُعد هذا البريد الإلكتروني هو وسيلة التواصل الرئيسية بين الممول ومصلحة الضرائب المصرية لتلقي أي رسالة تخص المنظومة، مثل رسالة الترحيب بالتسجيل علي المنظومة أو رسالة تتضمن أسم المستخدم علي منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة وكذلك رسالة البريد الإلكتروني المرسلة عند إنشاء الرقم السري الخاص بحساب ضريبة المرتبات وما في حكمها بالإضافة إلي الرسالة الخاصة بالتأكيد علي تقديم الإقرار الضريبي.


وأشار " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى تقديم كل التيسيرات للممولين وتحقيق التواصل المستمر والإيجابى مع الممولين من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذى يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن«١٦٣٩٥»، أو البريد الإلكترونى: «[email protected]»، وذلك فى إطار السعى المستمر لترسيخ أواصر الثقة مع الممولين .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصلحة الضرائب الضرائب الاقتضاد اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاقتصاد الان

أخبار تهمك

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس قناة الأهلى يهاجم أحمد الطيب

منذ حوالي 4 ساعات

"المواجهة حتمية".. تصريح مهم لـ هاني رسلان عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل الشحات وكهربا

منذ حوالي 6 ساعات

مدافع الأهلي السابق: أميل للزمالك أكثر من الأحمر وأعاني بعد اعتزالي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستقر على تمديد عقد هذا النجم لموسمين إضافيين

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ حوالي 17 ساعة

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

منذ ساعة و 16 دقيقة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

سقوط مئذنة مسجد وأسوار منازل بسبب شدة العاصفة الترابية بالبحيرة (صور)

منذ 37 دقيقة

الديلي ميل: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر من أجمل 50 مبني في العالم

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

مصلحة الضرائب تشكل فريق لتقديم الدعم الفنى والميدانى للممولين

الضرائب : تشكيل فريق دعم فني لتواصل مع الممولين وتذليل العقابات أمامهم

"الضرائب": منظومة الإجراءات المميكنة تتيح إمكانية التحقق من صحة بيانات الإقرار

الضرائب تؤكد على أهمية التعاون مع اتحاد الغرف التجارية لنشر الوعي الضريبي

وزير المالية: منظومة الإقرارات الإلكترونية تسهم في رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبي

الضرائب تكشف عن الممولين الذين يقدمون إقراراتهم الضريبية إلكترونية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

10:07 ص

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

09:00 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

08:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها