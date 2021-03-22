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أسعار الذهب اليوم الاثنين 22-3-2021

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 22 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 22-3-2021 في مصر 

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 878 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22 يسجل 802 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 768 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 768 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل 512 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 12 يسجل 439 جنيهًا.

سعر جرام الجنيه الذهب يسجل 6.12 جنيهًا.

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