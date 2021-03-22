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وزير قطاع الأعمال يعيد تشكيل مجلس إدارة القابضة للأدوية

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أصدر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قرارا بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - لمدة ثلاث سنوات. 

وتضمن القرار تكليف أحمد معتز فتحي حجازي للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة "غير تنفيذي" ، والدكتور أشرف أحمد عبد العزيز الخولى للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي، والدكتور جمال صلاح الدين محمود عوض للقيام بأعمال عضو منتدب للشؤون المالية والاستثمار، وذلك لحين استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

كما تضمن القرار تكليف السادة: عادل صابر درويش إبراهيم، محمد هشام عطوة منصور الكبير، ممدوح أحمد محمد عمارة (ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر) ، بالإضافة إلى ممثل وزارة المالية، للقيام بأعمال أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل العمل بتعديلات قانون قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ، والتي تضمنت الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، ووجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، وتمثيل العمال، مع التزام الشركات بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة.

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