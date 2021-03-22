Advertisements

مصدر قضائي: مد فترة الإتصال بالمرشحين لمجلس الدولة لإجراء الكشف الطبي

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements


قال مصدر قضائي في تصريح خاص ل"الفجر"، بأن مجلس الدولة قرر مد فترة الاتصال بالمرشحين من دفعتي 2016 و2017 لإجراء الكشف الطبي عليهم للإلتحاق بمجلس الدولة، حتي نهاية الأسبوع الحالي، نظرًا لصعوبة الوصول لبعض المرشحين لتعدد الأسباب مثل تغيير رقم الهاتف والهواتف المغلقة وغيرها.



وأضاف  المصادر، أن الإتصال بالمرشحين قد بدء من الخميس الموافق ١٨ مارس ويستمر حتي نهاية الأسبوع الحالي، وأن المجلس يسعى لإستكمال إجراءات المرشحين، لاتخاذ القرار الخاص بالتعيينات، ثم يتم رفعه إلى رئاسة الجمهورية لاستصدار قرار جمهوري.


وأضافت المصدر أن أعداد الدفعتين تتراوح ما بين 400  إلى 460 مرشحًا.


أخبار تهمك

"المواجهة حتمية".. تصريح مهم لـ هاني رسلان عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

منذ ساعة و 19 دقيقة

سقوط مئذنة مسجد وأسوار منازل بسبب شدة العاصفة الترابية بالبحيرة (صور)

منذ 40 دقيقة

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل الشحات وكهربا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على تمديد عقد هذا النجم لموسمين إضافيين

منذ ساعة و 24 دقيقة

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 15 ساعة

الديلي ميل: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر من أجمل 50 مبني في العالم

منذ حوالي 12 ساعة

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ حوالي 18 ساعة

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

رئيس قناة الأهلى يهاجم أحمد الطيب

منذ حوالي 4 ساعات

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

مدافع الأهلي السابق: أميل للزمالك أكثر من الأحمر وأعاني بعد اعتزالي

منذ حوالي 11 ساعة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

10:07 ص

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

09:00 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

08:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها