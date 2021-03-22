مصدر قضائي: مد فترة الإتصال بالمرشحين لمجلس الدولة لإجراء الكشف الطبي





قال مصدر قضائي في تصريح خاص ل"الفجر"، بأن مجلس الدولة قرر مد فترة الاتصال بالمرشحين من دفعتي 2016 و2017 لإجراء الكشف الطبي عليهم للإلتحاق بمجلس الدولة، حتي نهاية الأسبوع الحالي، نظرًا لصعوبة الوصول لبعض المرشحين لتعدد الأسباب مثل تغيير رقم الهاتف والهواتف المغلقة وغيرها.







وأضاف المصادر، أن الإتصال بالمرشحين قد بدء من الخميس الموافق ١٨ مارس ويستمر حتي نهاية الأسبوع الحالي، وأن المجلس يسعى لإستكمال إجراءات المرشحين، لاتخاذ القرار الخاص بالتعيينات، ثم يتم رفعه إلى رئاسة الجمهورية لاستصدار قرار جمهوري.





وأضافت المصدر أن أعداد الدفعتين تتراوح ما بين 400 إلى 460 مرشحًا.





