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حملات تموينية مكثفة على الأسواق في الإسماعيلية

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، حملات موسعة لتشديد الرقابة علي مستودعات البوتاجاز، والموزعين، وذلك للالتزام بالأسعار، بالإضافة الي المتابعة علي المخابز لإنتاج رغيف خبز مطابق للموازين والمواصفات، والمرور على محطات الوقود لسحب عينات أن كانت مطابقة للمنتج أو بها غش، وتم المرور على المطاحن، وذلك لمتابعة الالتزام بالأوزان شكائر الدقيق، ونسبة استخراج الدقيق البلدي المكرر.

وأكد حامد إبراهيم مدير عام تموين الإسماعيلية، إن الهدف من شن تلك الحملات هو ضبط الأسواق وعدم التلاعب في أي مقررات أو حصص تموينية، أو تربح غير مشروع من وراء السلع المدعمة، وأنه يتم التشديد والمتابعة علي شركات الجملة، وذلك للتأكد من توفير كافة السلع التموينية التي يتم توزيعها علي التجار التموينيين والبدلين.

وأضاف مدير تموين الإسماعيلية، أنه مركز الخدمة المتطور بالمديرية للتعامل مع المواطنين فقط من حيث فقد بطاقة التموين، أو إيقافها، أو الفصل، أو عمل بطاقات جديدة، كما نتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة ويتم فحصها والعمل على إيجاد حلول جذرية لها فورًا.

وأوضح مدير تموين الإسماعيلية، أنه يوجد أكثر من 300 ألف بطاقة تموينية بها مليون فرد يصرفون المكررات التموينية المدعمة كاملة سواء من الخبز المدعم أو السلع التموينية، مضيفًا أن الإسماعيلية بها أكثر من 500 مخبز وتنتج في اليوم الواحد أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون رغيف مدعم، كما يوجد 3 مطاحن، و3 صوامع لتخزين القمح، و90 محطة وقود، و460 تاجر تمويني، و26 مستودع بوتاجاز.

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