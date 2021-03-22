حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار مقابل الجنية في البنوك المصرية اليوم الاثنين 22 مارس 2021.





سعر الدولار اليوم الاثنين 22 -3-2021





سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

15.646 جنيه للشراء.

15.776 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك مصر

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار في المصرف المتحد

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.



