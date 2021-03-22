الأم المثالية لمحافظة سوهاج: بعد وفاة زوجي نجحت في تعليم وتربية أبنائي وكنت مطوعة لتحفيظ أهل قريتي القران الكريم







حصلت أحلام فتحي عبداللطيف على لقب الأم المثالية على محافظة سوهاج، لمسابقة وزارة التضامن الإجتماعي للامهات المثاليات لعام 2021، نموذج للست المصرية الأصيلة.



أكدت الأم المثالية صاحبة العقد الخامس من عمرها، والحاصلة علي بكالوريوس تعاون وإرشاد زراعي، علي أن قصة كفاحها بدأت بوفاة زوجها من أكثر من 10 سنوات، أضطرت لمواجهة حياة العمل لتوفير مصدر رزق تقوم من خلاله بتعليم أولادها في ظروف استثنائية وقت إندلاع ثورة 25 يناير.



وأشارت أحلام إلي أنها وجدت نفسها هي العائل الوحيد لأبناءها اللي كانوا في مراحل تعليمية مختلفة، كان الإبن الأكبر في المرحلة الثانوية والإبن الأصغر في المرحلة الإعدادية.



وتابعت: بالفعل اشتغلت وكان راتبي 150 جنيه وبجانبه كنت اعد الوجبات الغذائية وابيعها لتوفير كل متطلبات الأسرة والأبناء.



ونجحت أحلام في توصيل أولادها لأحلامهم فاتخرج الإبن الأكبر من كلية حاسبات ومعلومات وتم تعيينه معيد في نفس الكلية، والابن الأصغر تخرج من كلية تجارة - لغة إنجليزية بتقدير جيد جدا.



وامتد عطائها لمجتمعها فكانت بتطوع لتحفيظ القرآن الكريم بمساجد قريتها، وامتد كفاحها في العمل المجتمعي فشاركت في مبادرات كتيرة منها: تشغيل الفتيات - الوقاية من أخطار الحريق - أسوأ أشكال عمالة الأطفال.



وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وكان من أهم الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان» بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.



وتأتي أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.





