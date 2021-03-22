



الاستعلام عن تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي لمعرفة موعد صرف دفعة مارس من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي





بدأ استعلام تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي في استقبال الآف من المواطنين المستفيدين من هذا البرنامج الاجتماعي من خلال موقع وزارة التضامن خلال الساعات الماضية، وذلك عقب إعلان الوزارة عن السماح للمواطنين بالحصول على دفعة شهر مارس من معاش تكافل وكرامة من خلال منافذ الصرف المعتادة مثل مكاتب البريد وكذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي باستخدام الفيزا كارت.





استعلام تكافل وكرامة 2021

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب صرف الدفعة الجديدة من برنامج التكافل والكرامة بالنسبة لكل المستفيدين في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة بأنها أعطت الضوء الأخضر لمنافذ الصرف لاستقبال المواطنين ومن ثم حصولهم على مستحقاتهم المادية كاملة منذ صباح يوم الأمس الأحد الموافق 21 مارس الجاري.





وكانت خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2021 دفعة مارس من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي قد جاءت على هذا النحو التالي:





- قم بتسجيل الدخول لموقع الوزارة عبر شبكة الإنترنت.

- اضغط على خدمات المواطنين وثم اختر الاستعلام عن برنامج التكافل.

- اكتب الرقم القومي للشخص المستفيد.

- اضغط على عرض نتيجة الاستعلام.





وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة 2021

أكدت الدكتور “نيفين القباج” بأن الوزارة تسعي خلال الشهور المقبلة لإضافة المزيد من المواطنين إلى قائمة المقبولين في معاشات التكافل والكرامة والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين من الآسر محدود الدخل والأسر الأكثر احتياجًا خلال السنوات المقبلة.





وأوضحت الجهات المسؤولة في وزارة التضامن الاجتماعي بأن عملية استعلام تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي متاحة كذلك من خلال مكاتب الوزارة في مختلف محافظات الجمهورية بجانب توفيرها بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك بهدف توفير كل الخيارات أمام المواطنين وتسهيل الأمور عليهم وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



