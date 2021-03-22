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سقوط مئذنة مسجد وأسوار منازل بسبب شدة العاصفة الترابية بالبحيرة (صور)

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
إسلام أمين
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تعرضت مدن وقري محافظة البحيرة، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، لعاصفة ترابية تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بموجة الطقس السييء تضرب جميع أنحاء الجمهورية.

وأسفرت العاصفة الترابية عن سقوط مئذنة المسجد الكبير بقرية خنيزة ومسجد الحدين بمركز كوم حمادة وبعض المنازل بقري حوش عيسي، دون حدوث إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح بين المواطنين.

وأعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، حالة الطواريء بجميع الوحدات المحلية تزامنًا مع موجة الطقس السييء وإنعقاد غرفة العمليات بالمديرية والوحدات المحلية بشكل مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لتلقي شكاوي المواطنين.
سقوط مئذنة مسجد وأسوار منازل بسبب شدة العاصفة الترابية بالبحيرة (صور)
سقوط مئذنة مسجد وأسوار منازل بسبب شدة العاصفة الترابية بالبحيرة (صور)
سقوط مئذنة مسجد وأسوار منازل بسبب شدة العاصفة الترابية بالبحيرة (صور)
سقوط مئذنة مسجد وأسوار منازل بسبب شدة العاصفة الترابية بالبحيرة (صور)
سقوط مئذنة مسجد وأسوار منازل بسبب شدة العاصفة الترابية بالبحيرة (صور)
سقوط مئذنة مسجد وأسوار منازل بسبب شدة العاصفة الترابية بالبحيرة (صور)
سقوط مئذنة مسجد وأسوار منازل بسبب شدة العاصفة الترابية بالبحيرة (صور)
سقوط مئذنة مسجد وأسوار منازل بسبب شدة العاصفة الترابية بالبحيرة (صور)
سقوط مئذنة مسجد وأسوار منازل بسبب شدة العاصفة الترابية بالبحيرة (صور)
سقوط مئذنة مسجد وأسوار منازل بسبب شدة العاصفة الترابية بالبحيرة (صور)
سقوط مئذنة مسجد وأسوار منازل بسبب شدة العاصفة الترابية بالبحيرة (صور)
سقوط مئذنة مسجد وأسوار منازل بسبب شدة العاصفة الترابية بالبحيرة (صور)
سقوط مئذنة مسجد وأسوار منازل بسبب شدة العاصفة الترابية بالبحيرة (صور)
سقوط مئذنة مسجد وأسوار منازل بسبب شدة العاصفة الترابية بالبحيرة (صور)
سقوط مئذنة مسجد وأسوار منازل بسبب شدة العاصفة الترابية بالبحيرة (صور)
سقوط مئذنة مسجد وأسوار منازل بسبب شدة العاصفة الترابية بالبحيرة (صور)
سقوط مئذنة مسجد وأسوار منازل بسبب شدة العاصفة الترابية بالبحيرة (صور)
سقوط مئذنة مسجد وأسوار منازل بسبب شدة العاصفة الترابية بالبحيرة (صور)
سقوط مئذنة مسجد وأسوار منازل بسبب شدة العاصفة الترابية بالبحيرة (صور)
سقوط مئذنة مسجد وأسوار منازل بسبب شدة العاصفة الترابية بالبحيرة (صور)
سقوط مئذنة مسجد وأسوار منازل بسبب شدة العاصفة الترابية بالبحيرة (صور)
سقوط مئذنة مسجد وأسوار منازل بسبب شدة العاصفة الترابية بالبحيرة (صور)

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