



تخفيضات تبدأ من 4%.. اقوي عروض كارفور لشهر مارس 2021 (خصومات على الاجهزة الكهربائية)





قامت سلسلة كارفور بتوفير عدد ضخم، وكبير لعروض شهر مارس بعيد الام لعام 2021 ومن هذه العروض قد تكون مستمرة من يوم 24 فبراير الماضى ولكن ايضا هذه العروض سوف تستمر حتى نهاية شهر مارس الجاري ويمكنه ايضا أن نبدا بالحصول على هذه العروض من عن طريق الانترنت اونلاين عبر الخدمات التي قامت بتقديمها بالإضافة إلى ذلك هل يوجد أيضا سلع متعددة تتواجد في سلسلة كارفور باسعار قليلة جدا تبدأ من خصم 4٪ وقت تصل أيضا في بعض المجتمعات التي تتواجد داخل كارفور 58٪





أقوي عروض وخصومات كارفور 2021

- خصومات لشاشات التليفزيون.





- سوف تكون من خصم 5 % إلى 28٪ وذلك من خلال أجهزة توشيبا وأجهزة سوني و أجهزة السامسونج.





- ولكن القسم التي يصل فيها الموبايلات قد يصل ايضا الاجهزه سامسونج اوبو و أجهزة نوكيا وأجهزة انفينكس والخصم 4 إلى 13٪.





- ولكن الخصم الخاص بالميكروويف التي يكون نوعه من كينود، سامسونج وجيت واجهزو اليونيون أير واجهزة تاتش تصل من 6 الي 25٪.





- ولكن الخصومات الخاصه باجهزه جاك و سمارت واجهزه تاتش وكنود وتتراوح أيضا في الغلايات ما بين خصم 11 إلي 33٪.





- كما أن الخصومات في أجهزة المطبق لماركات معينة من فريش وزانوسى وايت بوينج والتي تصل ايضا 6 إلى 33٪.





- ولكن الخصومات الخاصة بمركز سامسونج وماركات زانوسي ويونيون في الثلاجات تتصل الخصم كتبها من نسب 4 إلى 18٪.





- ولكن الخصومات التى ترجع ماركات فريش وكريازي ويونيون في البوتاجازات قد تكون نسبتها 4 إلى 20٪

السلع الغذائية من اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة قد يكون وخصم كبير عليها بالإضافة إلى الفاكهة والأسماك تصل ايضا هذه الخطوات من 4٪ الي 58٪.



