"السجلات الصحية الوطنية" ترصد 5 مشاكل صحية الأكثر شيوعًا في المملكة

قالت منصة السجلات الصحية الوطنية، اليوم الاثنين، إنها رصدت 5 مشاكل صحية الأكثر شيوعًا في المملكة.

وتشمل منصة السجلات الصحية الوطنية، قاعدة بيانات الأمراض الأكثر شيوعًا في المملكة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

وبحسب د/ نهار العزمي، الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، ستبدأ المرحلة الأولى من هذه المنصة بسجلات صحية لـ5 مشاكل صحية وهي: السكري والقلب والإعاقة السمعية والتوحد والسكتة الدماغية، باعتبارها أكثر المشاكل الصحية شيوعًا في المملكة.

وأضاف أنه تم تحديد هذه المشاكل الصحية بناءً على استراتيجية الرعاية التي تحدد أولويات السجلات الصحية من حيث الأثر لهذا السجل على تحسين مستوى الرعاية الصحية.

وتابع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي: إن وجود هذه السجلات سيساعد في تراكم وتجميع كم هائل من البيانات تساعد في معرفة أنماط الأمراض في المجتمع السعودي، كما تساعد أيضًا في التخطيط المستقبلي وأيضًا في معرفة أثر التدخلات الطبية التي يتلقاها المرضى من حيث فعاليتها وقياس أثرها، كل هذه البيانات ممكن أن تُجمع ويستفاد منها في تقنيات جديدة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي.