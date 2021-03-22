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"المجتمعات العمرانية" تمنح ملاك أراضي بيت الوطن مهلة 6 أشهر للاستلام

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:55 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح مهلة لمدة 6 أشهر، تبدأ من من تاريخ الإعلان بالصحف، للعملاء المُخصص لهم قطع أراضٍ سكنية صغيرة بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج، لاستلام الأراضى المخصصة لهم، وذلك تيسيراً من الهيئة على العملاء، ومراعاة لظروف جائحة كورونا.

وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم الالتزام بالمدة المحددة للتنفيذ وقدرها 5 سنوات تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، ووفقاً للشروط الآتية: أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، والتنازل عن أى قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة فى هذا الشأن، وسداد أى مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد وذلك قبل الاستلام، على أن يتم السداد طبقاً للميعاد الأصلى وليس المهلة، وألا تقل المدة المتبقية للتنفيذ عن 3 أعوام من تاريخ الاستلام شاملة استخراج التراخيص، ولا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط.

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