برقم البطاقة.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 الدفعة السادسة لصرف المنحة للمتخلفين عن الصرف من وزارة القوى العاملة





برقم البطاقة.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة السادسة لصرف المنحة للمتخلفين عن الصرف من وزارة القوى العاملة





الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، من أكثر ما يشغل بال المتخلفين عن صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة الغير منتظمة هي طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، والكثير من الاسئلة التي تراوده عن ما إذا كان بإمكانهم صرف مستحقاتهم المالية وهل يحق لهم التقديم على دفعات اخرى وغيرها من التساؤلات التي سنجيب لكم عليها من خلال موقعنا.





الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

يمكن الان لجميع المتغيبين عن صرف الدفعة السادسة من المنحة القيام بـ الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة عبر وزارة القوى العاملة للتعرف على الموعد المحدد الذي سيقومون بالصرف من خلاله، حيث قد اعلنت وزارة القوى العاملة منذ وقت قليل إن أكثر من 80% من مستحقي منحة العمالة الغير منتظمة قد قاموا بصرف المنحة بين يومي الأحد 7 مارس والخميس 12 مارس في المواعيد المحددة لهم، ويمكن الآن للمتخلفين عن الصرف أن يقوموا بصرف 500 جنية قيمة المنحة الخاصة بهم بخطوات بسيطة.





خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة السادسة 2021

يمكن الان لجميع المتخلفين عن الصرف أن يتبعوا خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة مارس 2021 التالية للتعرف على الموعد المحدد لهم لصرف المنحة:-





- قم بالدخول على الموقع الخاص وزارة القوى العاملة والذي يتم اجراء الاستعلام من خلاله .

- بعد ان يفتح الرابط قم بالضغط على استعلام منحة العمالة الغير منتظمة مارس 2021.

- يتم إضافة الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

- يتم كتابة اسم المواطن رباعي.

- يتم إضافة رقم الهاتف المحمول المسجل في المنحة.

- يتم تحديد المحافظة التابع لها المواطن.

- قم بالضغط على كلمة استعلام وستظهر لك مباشرة بيانات المنحة والموعد المحدد لك لصرف المنحة بالإضافة إلى المكان المخصص للصرف.



