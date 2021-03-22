الإمارات تطلق استراتيجية صناعية لرفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 300 مليار درهم

أطلقت الإمارات، اليوم الاثنين، استراتيجية صناعية تهدف لرفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 300 مليار درهم خلال 10 أعوام، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخر، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية بالشراكة مع جامعة خليفة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، النموذج الوطني المتكامل للطاقة، الذي يدعم صياغة مستقبل الطاقة لدولة الإمارات ، وتصميم الخمسين عاما المقبلة في قطاع الطاقة وفق رؤية حكومة المستقبل، ويمثل خريطة طريق لمرحلة جديدة من استدامة قطاع الطاقة.

وتأتي أهمية النموذج من كونه يوفر إطار عمل مشتركا يجمع المعنيين بقطاع الطاقة، ويحدد ملامح المستقبل، ضمن مساعي الإمارات الرامية إلى تعظيم الاستفادة من القطاع، عبر تطوير استراتيجيات وأسس العمل في هذا القطاع الحيوي خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والتي تستهدف حصول الجميع على طاقة أمنة ومستدامة وبأسعار تنافسية، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40% بحلول العام 2050، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%.