تعرف على أول قرارات مدرب حراس الزمالك الجديد

شدد البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على من محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم جنش حارسي الفريق الأبيض من افتعال أزمات بينهما خلال الفترة المقبلة.









أوليفيرا يؤكد على ضرورة بذل الجهد بين حراس الزمالك للمشاركة

من جانبه، عقد البرازيلي أوليفيراو مدرب حراس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، جلسة مع حراس الفريق الأبيض، حيث أكد أنه صاحب القرار الأول والأخير في إشراكهما بالمباريات المقبلة.









وشدد أوليفيرا مدرب حراس القلعة البيضاء على ضرورة بذل أقصى جهد خلال التدريبات المقبلة حتى يحدد الحارس الأساسي للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.









وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر على ملعب الأخير، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



