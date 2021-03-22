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ليكرز يتلقى الهزيمة الثانية تواليا بدوري السلة الأمريكي في غياب ليبرون

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
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تلقى حامل اللقب لوس أنجليس ليكرز الهزيمة الثانية على التوالي وخسر أمام فينيكس صنز 94 / 111 صباح الاثنين ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل كل من ديفين بوكر ودياندر آيتون 26 نقطة وأضاف كريس بول 11 نقطة و13 تمريرة حاسمة وعشر متابعات ليحقق فينيكس صنز الانتصار الـ28 له هذا الموسم مقابل 13 هزيمة.

وتلقى ليكرز، الذي افتقد جهود النجم ليبرون جيمس بسبب إصابة في الكاحل، الهزيمة الخامسة عشر له هذا الموسم مقابل 28 انتصارا.

وتلقى هيوستن روكتس الهزيمة العشرين على التوالي وخسر أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 112 / 114 .

وكان لو دورت أبرز عناصر أوكلاهوما سيتي ثاندر خلال المباراة وسجل 23 نقطة ليحقق الفريق الانتصار الـ18 له هذا الموسم مقابل 24 هزيمة، بينما كانت الهزيمة هي الثلاثين لهيوستن روكتس مقابل 11 انتصارا.

وسجل كيري ايرفينج 28 نقطة وأضاف جيمس هاردن 26 نقطة ليتغلب بروكلين نتس على واشنطن ويزاردز 113 / 106 .

ورفع بروكلين نتس، صاحب المركز الثاني في مجموعة الشرق، عدد انتصاراته بذلك إلى 29 مقابل 14 هزيمة.

كذلك سجل لوكا دونسيتش 37 نقطة ليقود دالاس مافريكس إلى الفوز على بورتلاند تريل بليزرز 132 / 92، كما تغلب بوسطن سلتيكس على أورلاندو ماجيك 112 / 96 وكليفلاند كافاليرز على تورونتو رابتورز 116 / 105 وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على نيويورك نيكس 101 / 100 وشيكاغو بولز على ديترويت بيستونز 100 / 86 .

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