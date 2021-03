تكثيف أعمال تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تكثيف أعمال تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في إطار تحقيق السيولة المرورية، وإظهار المدينة بالشكل اللائق وتوفير أفضل الخدمات للسكان.





وأوضح المهندس أمين غنيم، أن أعمال التطوير، ستشمل توسعة الطرق والمحاور، وأعمال الإنارة والإنترلوك، وأعمال تنسيق الجزيرة الوسطى بشكل عام، مؤكداً أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في تنفيذ المشروعات المختلفة لا سيما المشروعات التي تلبي رغبة المواطنين.





وفي سياق متصل عقد المهندس أمين غنيم، اجتماعاً مع بعض سكان التجمع الأول، للاستماع إلى مقترحاتهم وشكاواهم بشأن الخدمات المقدمة من الشركات الخدمية بالمدينة (الغاز - الكهرباء)للوقوف على مدى رضا السكان على الخدمات، كما تم مناقشة مقترحات أعمال المرافق والنظافة والإنارة والزراعة، وذلك بحضور المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، والمهندس أحمد علي، نائب رئيس الجهاز والمشرف علي إدارة الكهرباء، ومسئولى الجهاز.





وقال المهندس أمين غنيم، إنه تم استعراض ملاحظات السكان عن الخدمات خلال الفترة السابقة، وتم عرض الحلول الفورية لتغطية ما تم سرده من ملاحظات، وأيضا تم استعراض خطة أعمال الطرق وتطوير المحاور بالتجمع الأول، وعرض التصور الكامل لخطة العمل ومدة التنفيذ وطمأنة السكان على أن جميع الأعمال تتم طبقا للمواصفات بأعلى جودة.





كما تطرق الاجتماع إلى مشكلة المواصلات بالتجمع الأول، وخصوصاً مناطق الشباب، وعرض ممثلو السكان خط سير مقترح لحل المشكلة، وأفاد رئيس الجهاز أنه سوف يتم عرض الأمر على لجنة المواصلات لتعديل خطوط السير لخدمة تلك المنطقة، وأخذ موافقة مجلس الأمناء على ذلك.





"الإسكان": افتتاح مقر السجل المدني بمدينة سوهاج الجديدة وإصدار أول بطاقة رقم قومي لرئيس الجهاز





صرح المهندس رجب سالمان عبد الرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بأنه تم افتتاح مكتب السجل المدني لمدينة سوهاج الجديدة، لخدمة المدينة والمناطق المجاورة، وذلك في إطار توفير الخدمات المختلفة لأهالي المدينة الجديدة خاصة، ومحافظة سوهاج عامة.





وأوضح المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، أنه تم تنفيذ مقر السجل المدني على أعلى مستوى وطبقاً للمواصفات المطلوبة التي توفر سبل الراحة لسكان المدينة والمترددين عليها، حيث تم مراعاة توفير أماكن لذوي القدرات الخاصة، وإجراءات الأمن والسلامة والأمن، وأماكن الدخول والخروج والانتظار للمواطنين بالمبنى، مؤكداً أن جهاز المدينة يبذُل أقصى جهد لتوفير الخدمات المختلفة للسكان.





وفي لفتة طيبة، تم إصدار أول بطاقة رقم قومي من السجل المدني بالمدينة، باسم المهندس رجب سالمان عبد الرحيم، تأكيداً على حسن سير العمل بالسجل ومرونة الإجراءات في استخراج المستندات للمواطنين.​





