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حملة تطهير للقضاء على الثعابين والعقارب برأس غارب بعد تعدد شكاوى المواطنين

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب برئاسة اللواء إيهاب رأفت، رئيس المدينة تنظيم حملة، اليوم للقضاء على الثعابين والعقارب، بعد تعدد شكاوى المواطنين من انتشارها في الشوارع ومحيط المنازل، الأمر الذي يهدد حياة المواطنين بالخطر.

واشتكى عدد من المواطنين بالمناطق الصحراوية، بمدينة رأس غارب من انتشار الثعابين والعقارب بالمنطقة بعد ظهور ثعبان ضخم وتمكن المواطنون من القضاء عليه.

وأكد أهالي المنطقة إن انتشار الزواحف والحشرات سببه عدم إزالة المخلفات وتراكمها خلف منطقة الصحراوية وتكدسها على مدار الأيام الماضية، وطالبوا المسؤولين بالوحدة المحلية بسرعة التحرك والقيام بحملات نظافة لحل هذه المشكلة حفاظًا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم للخطر.

من جانبه أكد اللواء ايهاب رافت رئيس مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، أنه تم تنفيذ حملات تطهير للمدينة خاصة المناطق الصحراوية بالتنسيق مع إدارة الزراعة من خلال رش تلك المناطق.

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