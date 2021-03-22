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الأم المثالية الثانية علي الجمهورية: تبرعت لزوجي بكليتي ووجهت صعوبات في تربية أبنائي

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
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حصلت سعدية إبراهيم على لقب الأم المثالية الثانية علي مستوي الجمهورية، من محافظة كفرالشيخ، لمسابقة وزارة التضامن الإجتماعي للامهات المثاليات لعام 2021، نموذج للست والأم المصرية الأصيلة، التي قابلت صعوبات كثيرة في تربية أولادها بعد وفاة الأب.

وبدأت حكاية الأم المثالية عند مرض زوجها بفشل كلوي حاد وتدهورت حالته الصحية على مدار الأيام، محتملة كل مشقة العلاج والسفر.

وعندما أحتاج زوجها لمتبرع كانت هى أول من بادر بالتبرع، ورغم رفض أهلها وإعتراضهم وخوفهم عليها، بالإضافة إلي حبسهم لها في البيت، لكنها لم تستسلم وهربت من بيت أهلها لإنقاذ زوجها وبالفعل تبرعت له بالكلى لكنه توفى نتيجة خطأ طبي.

وصبرت سعدية علي تربيتها أولادها، وكانوا يساعدوها فى شغلها عندما اتجهت لبيع السمك فى الأسواق.

وعن حلمها قالت إن أولادي يكملوا تعليمهم، وبالفعل الإبن الأكبر تخرج من كلية طب والأصغر من كلية زراعة.

وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وكان من أهم الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان» بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

وتأتي أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.


الأم المثالية الثانية علي الجمهورية: تبرعت لزوجي بكليتي ووجهت صعوبات في تربية أبنائي
الأم المثالية الثانية علي الجمهورية: تبرعت لزوجي بكليتي ووجهت صعوبات في تربية أبنائي
الأم المثالية الثانية علي الجمهورية: تبرعت لزوجي بكليتي ووجهت صعوبات في تربية أبنائي
الأم المثالية الثانية علي الجمهورية: تبرعت لزوجي بكليتي ووجهت صعوبات في تربية أبنائي
الأم المثالية الثانية علي الجمهورية: تبرعت لزوجي بكليتي ووجهت صعوبات في تربية أبنائي
الأم المثالية الثانية علي الجمهورية: تبرعت لزوجي بكليتي ووجهت صعوبات في تربية أبنائي

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