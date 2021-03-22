سيدة التروسيكل.. قصة ناهد جمال التي استجاب لها الرئيس





سيدة التروسيكل أو ناهد جمال.. إسم تصدر مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد أن استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لها وأعلن عن توفير كافة احتياجاتها.





واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحالة "ناهد جمال سعيد"، سائقة التروسيكل، بعد مناشدتها بمساعدتها لأن لديها 5 بنات، وتعمل سائقة على تروسيكل من أجل توفير عيشة كريمة لهم.



وقال الرئيس: "أنا بأبلغ تحياتي واعتزازى وكمان ألمى الشديد إن يبقى فيه 5 بنات وهى بتجرى عليهم كده وإحنا بنتفرج.. ربنا يديكي الصحة.. هندبر كل اللى عايزاه وهي تستحق كل خير.. وكل ست بتعمل كده تاج على رأسنا وتشرفنا.. والسيدة دى ست بـ100 رجل وبقول لكل مسئول في مصر من فضلكم خلوا بالكم من أهلكم وناسكم الست عرض وإحنا مسئولين عنها في الظروف اللى زى دى".





تعول ٥ بنات

وعن قصتها، قالت ناهد جمال سعيد، سائقة التروسيكل إن زوجها لا يتواجد مع الأسرة حاليًا لظروف خارجة عن إرادته، وأنها تحملت مسؤولية بناتها بعد غياب والدهم، ذاكرة أنها اشترت تروسيكل بالتقسيط لتعمل به، حيث أنها لديها 5 بنات، الكبرى تدرس في الصف الأول الإعدادي، والثانية في الصف السادس الابتدائي والثالثة في الصف الثالث الابتدائي، والرابعة في الصف الأول الابتدائي.



السيدة تطلب رخصة كشك

وفي تصريحات تليفزيونية، أكدت إنها توجهت بطلب استخراج رخصة لكشك لأنها تعبت من العمل بالتروسيكل، ولتكون بالقرب من بناتها في مدارسهم، متابعة: "أنا كنت بدور على شغل، بالصدفة لقيت عند ناس جيرنا تروسيكل وبيقولولي مش عارفين نشتغل عليه، فخوديه أكلي عيالك منه، وكملي القسط وبدفع قسط بقيمة 1260 شهريًا".



تابعت: "فيه ناس بتضايقني لما بشتغل على التروسيكل، ولكن مليش دعوة بيهم علشان أنا بشوف أكل عيشي، وكل اللى أنا طالباه رخصة كشك وأنا تبع مدينة أوسيم".



وعلقت السيدة ناهد جمال سعيد، على استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لحالتها وظروفها المعيشية الصعبة، قائلة: "أسعد يوم في حياتى النهاردة علشان خاطر عيالى وجوزى. أنا ربنا بيحبني".







