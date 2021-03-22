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الفورمولا 2 والبورش سبرنت مساندة لسباق البحرين للفورمولا 1

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
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تستعد حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» لاستضافة سباق الفورمولا-1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2021 والذي سينطلق نهاية هذا الأسبوع وتحديدًا في الفترة من 26 حتى 28 مارس الجاري كجولة افتتاحية من بطولة العالم للفورمولا وان لموسم 2021، وستستضيف حلبة البحرين الدولية عددا من السباقات المساندة على الصعيدين العالمي والإقليمي مع تنظيم كل من الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة سباقات الفورمولا 2، والجولة الثالثة والختامية من بطولة كأس تحدي البورش سبرنت الشرق الأوسط.

وستكون الإثارة والحماس حاضرين على مسارات الحلبة في سلسلة الفورمولا2 ذات المقعد الواحد والتي تعتبر على نطاق واسع المغذي الرئيسي الذي يمد الفورمولا وان بالسائقين والمواهب، انطلقت هذه البطولة منذ عام 2005، حيث إنها توفر مزيجا من السرعة وأمان وسيارات ذات تقنية عالية وأفضل المواهب الشابة في رياضة السيارات. كما توفر البطولة فرصة للسائقين الشبان لعرض وإظهار قدراتهم ومهاراتهم أمام فرق الفورمولا وان وهم يتنافسون على مضامير الحلبات العالمية.

ومنذ موسمها الافتتاحي خرجت البطولة العديد من السائقين من هذه البطولة إلى بطولة العالم للفورمولا وان، وهذا العام تعود البطولة إلى الحلبة بثلاثة سباقات لكل جولة، وستكون الجولة الافتتاحية كسباق مساند لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2021.

السباق الثاني بطولة كأس تحدي البورش سبرنت الشرق الأوسط حيث تعتبر من أكثر البطولات نجاحا في المنطقة حيث أسسها أسطورة رياضة السيارات النمساوي الراحل والتر ليخنر. وكون حلبة البحرين الدولية موطن انطلاقة البطولة تضم البطولة السائقين الأكثر موهبة في المنطقة. 


وتنطلق الجولة الختامية للبطولة خلال سباق الفورمولا وان، سينطلق خلال الجولة الختامية سباقين، السباق الأول يوم السبت أما السباق الثاني الذي سينطلق الأحد سيتم إطلاقه على شرف مؤسس البطولة الراحل والتر ليخنر الذي أسس البطولة منذ عام 2009.

والجدير بالذكر أن الحلبة أعلنت مؤخرا عن طرح تذاكر سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان لعام 2021 للبيع، حيث ستكون متاحة فقط للحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) والمتعافين من الفيروس في مملكة البحرين، وذلك لضمان انطلاق السباق في بيئة آمنة تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعلن عنها في المملكة.


ودعت حلبة البحرين الدولية الراغبين في شراء التذاكر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي www.bahraingp.com أو زيارة مركز بيع التذاكر في مجمع البحرين ستي سنتر، حيث تتوافر بسعر مخفض وموحد يبلغ 100 دينار بحريني فقط للمنصات المعروضة ولثلاثة أيام السباق.

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