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كشف ملابسات مقطع فيديو لشخص يؤدي حركة منافية للآداب داخل قطار

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم ببعض الحركات المنافية للآداب العامة بأحد قطارات الصعيد أمام بعض الفتيات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص المُشار إليه بمقطع الفيديو، وتبين أنه عامل بإحدى الجامعات – مقيم بمحافظة قنا.

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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