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هند صبري: " مكنش عندي طموح أني ابقى مشهورة وزوجي لا يحب الظهور بالتلفزيون"

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أوضحت الفنانة هند صبري عن سبب عدم ظهور زوجها خلال البرامج الفنية، مُضيفة :"هو معندوش عداوة مع الميديا بس مبيحبش صورته تظهر".

وقالت هند صبري خلال لقائها في برنامج "يوم ليك" المذاع عبر قناة الحياة أنها لم تحلم يومًا أن تصبح مشهورة، مُضيفة:"مكنش عندي طموح أني ابقى مشهورة، أنا اتصدمت بالشهرة بدري ومريت بالكثير من الأمور داخلها".

وكشفت هند صبري عن الأمور التي لا تحبها في الشهرة، مُضيفة:" بكره في الشهرة التحول اللي بتتسبب فيه من غرور وعدم الاستماع للآخرين وعدم تقبل النصيحة، وأنا بكشف الناس بدري وبعرف مين معايا عشان بس ياخد الشهرة وبأفضل أكون مع أصحابي وأهلي عن الباقي".

وأوضحت الفنانة هند صبرى أن ظهور الشعر الأبيض لديها لا يخيفها، مُشيرة إلى أنها تعتبر ذلك تصالحًا مع نفسها.

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