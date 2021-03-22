بعد تحذير الأرصاد من طقس اليوم .. تعرف على أفضل الأدعية المستحبة عند اشتداد الرياح

حذرت الأرصاد الجوية من أتربة عالقة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.





ومن هنا ننشر لكم في السطور التالية، أفضل الأدعية المستحبة عند اشتداد الرياح، وهذا بعد تحذير الأرصاد من طقس اليوم.





دعاء الرياح

دعاء الرياح.. اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا وَشَرِّ ما فِيها، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ.

دعاء الرياح.. اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب يعقب اليأس من رحمتك والقنوط من مغفرتك والحرمان من سعة ما عندك.

دعاء الرياح.. اللهم انا نستغفرك لكل ذنب يدعو إلى غضبك أو يدني إلى سخطك أو يميل بنا إلى ما نهيتنا عنه، أو يبعدنا عما دعوتنا اليه.

دعاء الرياح.. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم، ياغفار اغفر لنا، وياتواب تب علينا واعف عنا.

دعاء الرياح.. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يمحق الحسنات ويضاعف السيئات، ويحل النقمات ويغضبك يارب الأرض والسماوات.