ريفر بليت يكتسح جودوي كروز بسداسية.. وبوكا جونيور يتعثر

حقق ريفر بليت فوزا عريضا على جودوي كروز في مندوثا بستة أهداف مقابل، وسقط بوكا جونيورز على أرضه 1-2 أمام تاييريس، ليعرف مذاق الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم وذلك ف الجولة السادسة من الدوري الأرجنتيني .





رغم تعادلهما في "السوبر كلاسيكو"، قدم لوس ميوناريوس أفضل أداءاً لهم منذ بداية الموسم، بينما عانى بوكا جونيورز الأمرين على ملعبه خلال مباراة تاييريس في بومبونيرا.





وأصاب القلق معسكر بوكا جونيورز، خاصة وأن الفريق يخوض بطولة كأس ليبرتادوريس، كما أن هذه هي الهزيمة الأولى منذ بداية الموسم، حيث تعادل الفريق في ثلاثة لقاءات، وفاز في اثنين خارج أرضه، وليبتعد عن المراكز الأربعة المتقدمة المؤهلة لربع النهائي.





أما ريفر بليت، فلا يزال خارج المربع المؤهل إلى الجولة المقبلة من البطولة رغم الفوز العريض، حيث أنه يأتي في المركز الخامس بـ10 نقاط.





وفي مباريات أخرى، سقط سان لورنزو مجدداً في عقر داره 1-2 أمام ألدوسيفي، وخسر إندبندينتي على يد المتصدر فيليز سارسفيلد 0-1، وتغلب بأنفيلد 2-0 على لانوس.